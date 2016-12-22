В Лондоне задержали девушку по подозрению в подготовке теракта

Полиция Лондона арестовала в аэропорту Хитроу 21-летнюю девушку, которая подозревается в подготовке террористических актов. Об этом сообщила местная полиция.

По данным правоохранителей, девушка прибыла в Лондон из Стамбула. ​Она была доставлена в одно из отделений полиции на юге города. Полицейские отметили, что задержание девушки связано с событиями Сирии.

В начале июня террористы совершили атаку в центре Лондона. Фургон экстремистов наехал на прохожих на Лондонском мосту и поехал к рынку Боро. После этого из автомобиля вышли трое вооруженных ножами мужчин и начали атаковать случайных прохожих. Ранение при этом получил один из сотрудников полиции. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавших.

После теракта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала ужесточить антитеррористическое законодательство в Великобритании. Она подчеркивала, что ситуация в сфере борьбы с терроризмом «не может оставаться неизменной».



