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СМИ узнали о задержании в Москве вымогавших у епископа РПЦ $55 тыс.
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СМИ узнали о задержании в Москве вымогавших у епископа РПЦ $55 тыс.
Общество, 29 июн, 23:04
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СМИ узнали о задержании в Москве вымогавших у епископа РПЦ $55 тыс.

В столичном аэропорту Домодедово задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в вымогательстве у епископа РПЦ $55 тыс. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в среду, 28 июня, епископ обратился в полицию и сообщил, что неизвестный на ул. Тверская в Москве потребовал от него $55 тыс. В случае отказа тот обещал распространить о представителе РПЦ сведения, которые могут навредить епископу, отметил собеседник.

Как сообщил источник, задержание происходило в тот же день в аэропорту Домодедово, В момент передачи фальшивых денег были задержаны 27-летний мужчина и 23-летняя девушка. Оба они являются уроженцами Казахстана.

В квартире задержанных был проведен обыск, добавил собеседник. По его словам, в отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»)».

Теги: РПЦ , задержание , вымогательство
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