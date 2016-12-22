Нацбанк Украины провел валютную интервенцию из-за кибератаки

Национальный Банк Украины (НБУ) сообщил о проведении им интервенции на валютном рынке с целью сглаживания искажений, возникших вследствие кибератаки на банки.

«В связи с недавней кибератакой действия ряда банков были ограничены, что повлияло на функционирование межбанковского валютного рынка и исказило процесс курсообразования. Поэтому НБУ принял решение поддержать функционирование валютного рынка с помощью валютной интервенции», — пояснил зампред НБУ Олег Чурий.

По действующим на Украине нормам, в случае дезорганизации рынков НБУ может проводить интервенции с целью придания рынку четкого курсового ориентира.

НБУ сообщил 27 июня, что сразу несколько украинских коммерческих банков подверглись «внешней хакерской атаке неизвестным вирусом» и «испытывают трудности с обслуживанием клиентов и выполнением банковских операций».

Об атаке сообщил один из крупнейших банков Украины, Ощадбанк, а также банки ОТП, «Пивденный» и другие.

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