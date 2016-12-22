Подруга экс-солиста «Иванушки International» назвала причину его смерти

Подруга скончавшегося 29 июня ​экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева Александра Куцевол назвала причиной его смерти остановку сердца. Об этом сообщает ТАСС.

«Причина смерти — остановка сердца», — заявила она.

Куцевол также сообщила, что тело певца будет кремировано. «О дате прощания мы сообщим дополнительно», — добавила она.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Яковлева было двустороннее воспаление легких. В заявлении официального сообщества группы в социальной сети «ВКонтакте» говорилось, что с этим диагнозом находящийся в тяжелом состоянии певец был госпитализирован.

Друг Яковлева, продюсер Дмитрий Федоров в комментарии РБК назвал бывшего солиста группы «Иванушки International» «экстремальным в быту человеком». «Олег был слишком расслабленным. Он был открыт всему миру», — пояснил Федоров. О серьезных проблемах со здоровьем у Яковлева Федорову не было известно. «Он очень был жизнерадостным», — добавил он.

«Сейчас настолько больно и трудно. Пока никаких комментариев дать не могу. Дайте нам время», — заявила РБК жена еще одного участника группы Андрея Григорьева-Аполлонова Мария Банкова.

Олег Яковлев был участником группы «Иванушки international» с 1998 года. В 2013 году он покинул коллектив и занялся сольной карьерой.