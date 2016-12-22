CNN узнал о размещении кораблей США для возможной атаки на Сирию

Вашингтон разместил самолеты и корабли для возможной атаки по авиабазе в Сирии в случае, если сирийские военные применят химическое оружие. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Минобороны США.

​По данным источников, на базе Шайрат, откуда, по данным американских военных, может произойти атака, пока не зафиксирована подозрительная деятельность сирийских военных. Источники телеканала подчеркивают, что США ранее предупредили о возможной атаке из-за данных о перемещении самолетов и емкостей с химическими веществами на базе Шайрат.

Министр обороны США Джеймс Мэттис подчеркнул, что власти Сирии приняли решение «отступить». По словам постпреда США при ОНН Никки Хейли, Дамаск «воспринял серьезно» заявление Вашингтона о том, что в случае применении химоружия военные «заплатят высокую цену». «Мне бы хотелось думать, что президент [Дональд Трамп] спас много невинных мужчин, женщин и детей», — сказала она.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа обвинила режим Башара Асада в подготовке в Сирии новой химической атаки. «США зафиксировали потенциальные приготовления режима Асада к еще одному нападению с применением химического оружия, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей», — заявил пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер.

В Пентагоне уточнили, что США заметили активность на аэродроме Шайрат, касавшуюся «конкретного самолета в конкретном ангаре». По данным ведомства, этот самолет был замешан в апрельской химической атаке, однако доказательства о подготовке Госдеп предоставить отказался.​

О готовящейся атаке по войскам Сирии 27 июня сообщил Совфед. Зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что вероятная атака США по «позициям сирийских войск» — это «циничная и беспрецедентная провокация».