Клименко назвал «издевательством» позицию основателя Telegram

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко считает, что основатель Telegram Павел Дуров не сделал встречный шаг для сотрудничества с Роскомнадзором. Об этом Клименко сообщил RNS.

«Я думаю, Дуров по сути не сделал шаг навстречу. По факту подходит известное высказывание: «По факту верно? А по сути — издевательство», — сказал Клименко.

Ранее Павел Дуров согласился предоставить данные, необходимые для регистрации мессенджера, Роскомнадзору. «Регистрационные данные о компании-издателе Telegram не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках», — сообщил основатель компании.

Дуров подчеркнул, что если на этом «желания регулятора действительно ограничиваются», то у него «нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации».

При этом глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Telegram предоставил все необходимые данные для того, чтобы ведомство включило его в официальный реестр. «Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации», — добавил Жаров.

В пятницу, 23 июня, Роскомнадзор предупредил администрацию и пользователей Telegram о его возможной блокировке в России из-за отсутствия необходимых данных для его регистрации в ОРИ (реестре организаторов распространения информации). Дуров отказался это делать, после чего Жаров обвинил создателя мессенджера в том, что он «нейтрален по отношению к террористам и преступникам», которые используют Telegram.

Позднее Жаров уточнил, что данные, которые Telegram должен предоставить, — это «пять идентификаторов», позволяющих включить мессенджер в реестр. «Они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка», — сказал Жаров.