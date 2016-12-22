Суд арестовал имущество главы финского Uber на €245 тыс.

Окружной суд Хельсинки арестовал имущество главы финского отделения Uber Йоэла Ярвинена, подозреваемого в незаконном оказании услуг такси, сообщает Helsingin Sanomat.

По информации издания, стоимость арестованного имущества составляет порядка €245 тыс. Если Ярвинена признают виновным, то имущество могут конфисковать, чтобы покрыть нанесенный ущерб. В январе 2016 года Ассоциация таксистов Хельсинки уже пыталась привлечь главу Uber к ответственности за нелегальный извоз и направляла в прокуратуру соответствующее заявление. Тогда в возбуждении уголовного дела было отказано.

В сентябре 2016 года в Финляндии был вынесен первый судебный приговор в отношении Uber, согласно которому деятельность компании на территории страны была признана незаконной. Тогда же финское правительство обнародовало проект нового транспортного кодекса, согласно которому деятельность таксистов, в том числе Uber, должна быть лицензирована.

Деятельность Uber становилась причиной конфликтов и в других странах. В начале 2016 года в Париже прошли массовые пикеты таксистов, недовольных заниженными, по их мнению, тарифами Uber. Тогда же Uber оштрафовали на €1,2 млн за то, что компания предоставляла водителям неверную информацию о том, что они имели право перевозить клиентов без предварительного заказа через интернет.

Деятельность компании запрещена в Испании, Таиланде и Аргентине. В марте 2017 года Uber анонсировал уход сервиса из Дании из-за принятия нового закона, регулирующего деятельность такси.