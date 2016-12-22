Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,73 59,20 EUR Нал. 67,95 67,24 USD Бирж. 59,35 -0,14 EUR Бирж. 67,47 -0,00 USD ЦБ. 59,54 +0,66 EUR ЦБ. 67,69 +1,73 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1891,30 +0,66% РТС 1002,83 -0,10% Brent 47,17 +2,14% DJIA 21461,82 +0,71% Nasdaq 6205,47 +0,96% FTSE 7387,80 -0,63%
Суд арестовал имущество главы финского Uber на €245 тыс.
Лента новостей
Клименко назвал «издевательством» позицию основателя Telegram 19:06, Технологии и медиа Трамп посетит празднование взятия Бастилии в Париже 19:04, Политика РФПЛ вынесла три летних матча «Спартака» на будни 18:57, Спорт Вопрос о вмешательстве иностранных СМИ обсуждался в Госдуме с главой ФСБ 18:45, Политика Роскомнадзор согласился внести Telegram в реестр 18:39, Технологии и медиа МИД пообещал «солидно» проработанный ответ на высылку дипломатов из США 18:29, Политика «Ингосстрах» решил уйти с украинского рынка 18:23, Бизнес Суд арестовал имущество главы финского Uber на €245 тыс. 18:21, Бизнес КНДР вынесла заочный смертный приговор экс-президенту Южной Кореи 18:21, Политика Глава Роскомнадзора пообещал «без бюрократии» отнестись к письму Дурова 18:01, Технологии и медиа Попросить добавки: как двое студентов создали свою марку спортивных БАДов 18:00, Свое дело Кремль напомнил о «принципе взаимности» после продления санкций ЕС 17:47, Политика ЦБ предупредил о продолжении распространения вируса-шифровальщика 17:40, Технологии и медиа Агентство SANA сообщило о гибели 40 человек в Сирии от авиаудара коалиции 17:23, Политика В Германии протестировали первый в мире горизонтальный лифт 17:22, Недвижимость Суд оставил под арестом имущество родственницы генерала ФСО Лопырева 17:19, Общество Кехман поговорит с «лидерами театрального процесса» во время декрета 17:19, Общество Сооснователь Mail.Ru и Шакира инвестировали в игровой смартфон 17:08, Технологии и медиа LG заподозрили в использовании в России «ценовых роботов» 17:02, Бизнес Прокуратура уточнила детали взрыва бомбы в машине спецназовца в Киеве 16:55, Политика Всё плен: чем заканчивались задержания российских военных на Украине 16:54, Фотогалерея Помощник Путина поддержал повышение пошлин на импортную электронику 16:47, Экономика В офисе «дочки» группы «Сумма» прошли обыски 16:37, Бизнес Парламент Петербурга ужесточил правила проведения референдумов 16:31, Политика Макларен сообщил о 155 подозрительных пробах российских футболистов 16:20, Спорт Эксперты назвали источник распространения вируса Petya 16:11, Технологии и медиа В России назвали самые надежные трехлетние автомобили 16:06, Авто Стритрейсерша Багдасарян пожаловалась Путину на судебных приставов 16:02, Общество
Суд арестовал имущество главы финского Uber на €245 тыс.
Бизнес, 18:21
0
Суд арестовал имущество главы финского Uber на €245 тыс.

Окружной суд Хельсинки арестовал имущество главы финского отделения Uber Йоэла Ярвинена, подозреваемого в незаконном оказании услуг такси, сообщает Helsingin Sanomat.

По информации издания, стоимость арестованного имущества составляет порядка €245 тыс. Если Ярвинена признают виновным, то имущество могут конфисковать, чтобы покрыть нанесенный ущерб. В январе 2016 года Ассоциация таксистов Хельсинки уже пыталась привлечь главу Uber к ответственности за нелегальный извоз и направляла в прокуратуру соответствующее заявление. Тогда в возбуждении уголовного дела было отказано.

В сентябре 2016 года в Финляндии был вынесен первый судебный приговор в отношении Uber, согласно которому деятельность компании на территории страны была признана незаконной. Тогда же финское правительство обнародовало проект нового транспортного кодекса, согласно которому деятельность таксистов, в том числе Uber, должна быть лицензирована.

«Бан» на Uber: могут ли столичные власти запретить сервис такси
Технологии и медиа

Деятельность Uber становилась причиной конфликтов и в других странах. В начале 2016 года в Париже прошли массовые пикеты таксистов, недовольных заниженными, по их мнению, тарифами Uber. Тогда же Uber оштрафовали на €1,2 млн за то, что компания предоставляла водителям неверную информацию о том, что они имели право перевозить клиентов без предварительного заказа через интернет.

Совладелец Uber — РБК: «Расти очень быстро — это часть нашей ДНК»
Технологии и медиа

Деятельность компании запрещена в Испании, Таиланде и Аргентине. В марте 2017 года Uber анонсировал уход сервиса из Дании из-за принятия нового закона, регулирующего деятельность такси.

Теги: Uber , такси , сервис такси
Главное
Роскомнадзор согласился внести Telegram в реестр Технологии и медиа
Материалы по теме
WSJ сообщила об увольнении более 20 сотрудников Uber из-за домогательств Бизнес
Bloomberg рассказал подробности увольнения главы Uber Бизнес
Виталий Крылов Создатель бренда: что означает для Uber уход Трэвиса Каланика Мнение
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку