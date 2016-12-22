КНДР вынесла заочный смертный приговор экс-президенту Южной Кореи

Правительство Северной Кореи вынесло заочный смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе за «подготовку к покушению» на лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Также северокорейские власти вынесли смертный приговор главе разведки Южной Кореи Ли Бён Хо. По данным ЦТАК, Северная Корея потребовала передать обвиняемых Пхеньяну согласно международным законам в отношении «государственного терроризма». В свою очередь, национальное агентство разведки Южной Кореи заявило, что обвинения КНДР «безосновательны». Требование о передаче обвиняемых северокорейской стороне Сеул комментировать не стал.

«Если США и их марионеточные силы в Южной Корее снова попытаются прибегнуть к государственному терроризму против высшего руководства КНДР, мы без предупреждения немедленно приведем в исполнение наказание организаторов, участников и исполнителей заговора», — сказано в заявлении из Пхеньяна.

Ранее японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники сообщила, что экс-президент Южной Кореи в 2015 году подписала указ о разработке операции по ликвидации лидера Северной Кореи. Подготовкой плана занимались сотрудники южнокорейских спецслужб.

КНДР уже выдвигала требование арестовать и выдать Пхеньяну и.о. главы разведки Южной Кореи Ли Бён Хо. Власти КНДР пообещали привлечь Ли Бён Хо и ряд лиц к ответственности и назначить суровое наказание главе группы.

Министерство госбезопасности КНДР заявило 5 мая о том, что раскрыло заговор с целью убийства Ким Чен Ына, обвинив в этом ЦРУ и Национальное агентство разведки Южной Кореи. По версии Пхеньяна, ликвидация лидера страны должна была произойти на военном параде 15 апреля, приуроченном к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена.