Кремль заявил о «занимающих годы» поисках заказчиков убийства Немцова

В Кремле заявили о том, что поиск заказчиков убийства политика Бориса Немцова будет продолжен, но из-за сложности дела это может «занимать годы». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Это дело, которое относится к категории наиболее сложных в раскрытии, потому что, естественно, необходимо найти и привлечь к ответственности не только исполнителей, но и заказчиков подобных убийств», — сказал Песков.

«Президент неоднократно отвечал на подобные вопросы и говорил, что они (дела. — РБК) очень тяжело расследуются, но это не значит, что кто-то будет отказываться от поиска преступников. Этот процесс иногда занимает годы», — подытожил пресс-секретарь президента. Он отметил, что должна быть «неотвратимость наказания, но объективности ради стоит признать, что это чрезвычайно сложные дела».

Московский окружной военный суд 22 июня перенес оглашение вердикта по делу об убийстве Немцова на 27 июня из-за того, что на заседании не смогли бы полностью зачитать «напутственное слово» и сам вердикт. Обвинение 21 июня просило признать виновными в убийстве политика выходцев из Чечни Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, Шадида и Анзора Губашевых, Хамзата Бахаева. Защита заявляла, что обвинение не представило достаточных доказательств их вины.

27 июня суд исключил двух присяжных на заседании по делу об убийстве Немцова. Одна женщина из числа запасных присяжных была исключена из-за того, что скрыла факт четырех судимостей ее покойного мужа. Второй присяжный был исключен из-за того, что собирал информацию о деле из других источников, когда по закону он мог только слушать прения в зале суда и делать записи.

Еще одну присяжную исключили в марте за то, что она принимала участие в судебном процессе в Ивановской области в 2016 году. По закону присяжный не может участвовать в нескольких судебных разбирательствах одновременно.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре столицы на Большом Москворецком мосту.