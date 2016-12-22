В ЛНР ответили на сообщения о пленении на Украине российского разведчика

Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего, комментируя информацию о пленении под Луганском российского разведчика, заявил РБК, что может подтвердить лишь задержание местных жителей украинскими военными.

«Мне известно, что там были захвачены диверсионные группы — несколько наших бойцов-контрактников. Они заключали контракт на службу здесь у нас в военкомате, это жители Луганщины», — сказал он. По его словам, другие данные по этой ситуации он «обнародовать не может».

Накануне стало известно о том, что в Луганской области попал в плен 22-летний российский военнослужащий, разведчик Виктор Агеев. Об этом сообщала русская служба Би-би-си со ссылкой на собеседников в Минобороны Украины и в командовании 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Би-би-си, Агеев был пленен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района. В этом районе шли бои между 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ и разведгруппой четвертой механизированной бригады ЛНР.

Минобороны опровергло данные Би-би-си о якобы плененном российском разведчике. «Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас», — говорится в заявлении Минобороны. По данным ведомства, информация о прохождении службы по контракту Агеевым является «вымыслом украинских пропагандистов».



По данным Би-би-си, Агеев был призван в Алтайском крае, прошел срочную службу и остался служить по контракту. Би-би-си со ссылкой на мать Агеева заявляла, что в марте Агеев поступил на службу в бригаду специального назначения ГРУ Генштаба России в Ростовской области.