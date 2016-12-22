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Госдеп отказался представить доказательства подготовки Сирии к химатаке
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Госдеп отказался представить доказательства подготовки Сирии к химатаке
Политика, 07:30
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Госдеп отказался представить доказательства подготовки Сирии к химатаке

Администрация США отказалась привести доказательства того, что режим президента Сирии Башара Асада готовится к новой химической атаке. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

Она пояснила, что эта информация не будет раскрываться, поскольку она «является вопросом разведки».

Белый дом обвинил режим Башара Асада в подготовке новой химической атаки в Сирии 27 июня. В заявлении пресс-секретаря американского президента Шона Спайсера отмечалось, что США «зафиксировали потенциальные приготовления режима Асада к еще одному нападению с применением химического оружия».

Эти действия, по словам Спайсера, «подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года».

Крупнейшие случаи применения химического оружия в истории. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

В заявлении также подчеркивалось, что если президент Сирии применит химическое оружие, то он и его военные «заплатят высокую цену».

​По словам пресс-секретаря Пентагона Джеффа Дэвиса, США заметили активность на аэродроме Шайрат, касавшуюся «конкретного самолета в конкретном ангаре», который ранее, по данным США, был связан с применением химического оружия. Об этом сообщает Reuters. Дэвис подчеркнул, что активность была замечена в «последние день или два». Он не уточнил, как США получили эту информацию.

Населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб в Сирии подвергся химической атаке 4 апреля. По информации сирийского центра мониторинга по правам человека (SOHR), который расположен в Лондоне, в результате случившегося погибли более 80 человек. Турецкое агентство Anadolu сообщало 100 жертвах и 500 пострадавших.

В ответ на химическую атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии. Американские военные заявили, что именно оттуда вылетели самолеты, которые провели химическую атаку. Ответственность за атаку США возложили на режим Асада. Свою причастность Дамаск отрицает.


 

Теги: Сирия , химоружие , Башар Асад
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