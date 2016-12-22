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Макрон и Трамп решили дать «совместный ответ» в случае химатаки в Сирии
Политика, 03:18
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Макрон и Трамп решили дать «совместный ответ» в случае химатаки в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп договорились «работать над общим ответом» в случае новой химической атаки в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Об этом стороны договорились в ходе телефонного разговора, отмечает агентство. ​

Ранее, 27 июня, Белый дом обвинил режим президента Сирии Башара Асада в подготовке новой химической атаки в Сирии. «США зафиксировали потенциальные приготовления режима Асада к еще одному нападению с применением химического оружия», — говорилось в заявлении пресс-секретаря американского президента Шона Спайсера. По его словам, «эти действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года».

В заявлении также подчеркивалось, что если Асад «совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену». ​

Крупнейшие случаи применения химического оружия в истории. Фотогалерея Еще 5 фото
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Населенный пункт Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб подвергся химической атаке 4 апреля. Сирийскиц центр мониторинга по правам человека (SOHR), который находится в Лондоне, сообщал, что в результате случившегося погибли свыше 80 человек. По информации турецкого агентства Anadolu, при атаке погибли 100 человек и еще 500 пострадали.

В ответ на химатаку США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат. По мнению американских военных, именно оттуда взлетели самолеты, которые провели химическую атаку. Ответственность за химатаку США возложили на режим Башара Асада.

Дамаск свою причастность отрицает.

 



 

Теги: Сирия , ответ , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , химатака
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