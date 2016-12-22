Росавиация объяснила Нидерландам отсутствие на радаре сбившей MH17 ракеты

Российские радары заметили бы ракету, предположительно сбившую малазийский рейс MH17 на востоке Украины летом 2014 года. Заявления министра безопасности и юстиции Нидерландов Стефа Блока о том, что ракета могла остаться незамеченной на российских радарах, являются «неправомерными». Об этом заявил заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой, передает «РИА Новости».

«Говорить о том, что локатор в данном случае мог не заметить ракету, неправомерно», — заявил он. Сторчевой подчеркнул, что менее чем за полторы секунды до того, как самолет малайзийских авиалиний был сбит, локатор «Утес-Т» фиксировал самолет. «Поэтому, если бы средство поражения двигалось по траектории в соответствии с версией «пуск на встречном курсе», как утверждает голландская сторона, то время его полета составляло порядка 35 секунд», — добавил замглавы Росавиации. За эти 35 секунд локатор зафиксировал бы ракету не менее двух раз, пояснил он. Но локатор не зафиксировал никаких объектов, приближающихся к лайнеру с востока, заявил Сторчевой.

Стеф Блок ответил 23 июня на вопросы комитета по иностранным делам палаты представителей парламента Нидерландов (Генеральных штатов). Отвечая на вопрос о том, что предоставленные Россией данные радаров не зафиксировали запуска ракеты из «Бука», он заявил, что размер и местоположение ракеты могли быть такими, что радар их не зафиксировал. «Таким образом, тот факт, что что-то не видно на радаре, не означает, что чего-то не было», — заявил он. Стенограмма отчета министра опубликована на сайте правительства.​

Россия предоставила в 2016 году Голландии радиолокационные данные со своих радаров, но у следователей возникли проблемы с их анализом. Австрийское издание Der Standard сообщало, что причина в том, что специалисты не могли расшифровать радары. Росавиация заявила в ответ, что готова помочь в расшифровке данных.

Члены Международной следственной группы 28 сентября 2016 года заявили, что пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой «Бук». Он попал на территорию ДНР из России и позднее был возвращен в Россию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие заключения предварительны и что нельзя считать их «окончательной правдой». В Министерстве обороны заявили, что комплексы «Бук» не пересекали российско-украинскую границу.