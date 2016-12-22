В МВД Украины обвинили спецслужбы России в хакерской атаке

Хакерская атака под видом вируса-вымогателя, который ранее поразил компьютеры правительства Украины, а также транспортную, банковскую и энергетическую системы страны, была организована российскими спецслужбами. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

«Она (кибератака. — РБК) сделана под маскировкой, что это якобы вирус, который вымогает с пользователей компьютера деньги. По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб России», — сказал Геращенко. По его словам, хакерская атака была нацелена на банки, СМИ, компании «Укрзализниця» и «Укртелеком».

Он отметил, что вирус попадал на компьютеры в течение нескольких дней и даже недель под видом сообщений по электронной почте. «Это еще один пример использования кибератак в гибридной войне против нашей страны», — подытожил Геращенко.

Ранее вирус-вымогатель лишил пассажиров киевского метро возможности расплачиваться за проезд банковскими картами и поставил под угрозу выполнение рейсов из аэропорта Борисполь. Вирус вывел из строя табло с расписанием рейсов и заблокировал доступ к официальному сайту аэропорта.

Сайты компаний «Укрэнерго» и ДТЭК тоже оказались недоступны. Также нет доступа на сайт кабинета министров Украины. Из-за кибератаки пострадали несколько коммерческих банков Украины, в том числе Ощадбанк. «В результате таких кибератак эти банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и выполнением банковских операций», — говорилось в сообщении Национального банка Украины.