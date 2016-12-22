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Трамп отреагировал на увольнение сотрудников CNN после материала о России
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Трамп отреагировал на увольнение сотрудников CNN после материала о России
Политика, 15:45
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Трамп отреагировал на увольнение сотрудников CNN после материала о России

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал увольнение трех журналистов телеканала CNN и снятие публикации о России.

«Ого, CNN пришлось отозвать большой материал про Россию, а трое сотрудников были вынуждены уволиться. Что насчет других фальшивых новостей, которые они публикуют? «Фейковые» новости!» — написал президент. Также он «ретвитнул» фотографию, на которой вместо логотипа телеканала CNN (Кабельная новостная сеть) написано FNN и подпись Fake News Network (Фейковая новостная сеть).

Ранее три сотрудника CNN уволились после публикации 22 июня статьи о контактах одного из бывших советников президента США Энтони Скарамуччи и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева во время Всемирного экономического форума в Давосе. В статье говорилось о расследовании сенатом США предполагаемых связей команды президента Дональда Трампа с РФПИ «за четыре дня до инаугурации». Также в статье CNN утверждалось, что Внешэкономбанк контролирует работу РФПИ.

Статья была удалена на следующий день после ее публикации на сайте телеканала из-за «несоответствия редакционным стандартам». «После удаления статьи, размещенной на CNN.com, CNN приняла заявления об увольнении от трех сотрудников, связанных с публикацией», — заявил официальный представитель телекомпании. Также телеканал CNN ужесточил правила публикации материалов, связанных с Россией.

Представитель РФПИ 23 июня заявил, что в публикации CNN содержались фактические ошибки: фонд не связан с Внешэкономбанком и антироссийские санкции не могут влиять на его деятельность. Таким образом, работа фонда не нарушала законодательства США.

Теги: Россия , США , РФПИ , CNN , Дональд Трамп
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