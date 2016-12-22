«Яндекс» назвал самые популярные у россиян продукты

«Яндекс» провел исследование запросов своих пользователей на кулинарную тематику и выяснил, что чаще россияне ищут рецепты приготовления курицы, картошки и мяса. В топ-10 вошли также капуста, творог, помидоры и грибы

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«Яндекс» проанализировал статистику поисковых запросов пользователей сети интернет, связанных с приготовлением пищи. Исследование компании позволило выявить самые популярные у россиян продукты.

Чаще всего «Яндекс» получает запросы о рецептах со словами «курица» или «куриный» — более чем 765 тыс. запросов каждую неделю. Больше всего пользователи ищут рецепты куриного салата и курицы в духовке. На втором месте — картошка, а на третьем — мясо. Причем россияне в заключающем тройку продукте интересуются видами его приготовления: «мясо по-французски», «в духовке» и «солянка».

В двадцатку самых популярных продуктов также вошли капуста, творог, молоко, ​рыба и яйца. На последнем месте — печень. Среди самых популярных блюд — салат (чаще всего выбирают «Цезарь»), торт (из печенья и «Наполеон»), и суп (грибной и с фрикадельками). Также в списке популярных блюд есть пирог (самый популярный — яблочный), соус, блины и печенье. Самый популярный соус россиян — майонез.

При этом, по данным «Яндекса», кулинарные предпочтения зависят от времени года. В феврале россияне чаще ищут рецепты блинов, в апреле ищут пасхальные рецепты, а в мае — домашнего мороженого и окрошки.

«Яндекс» подчеркивает, что запросы также меняются в зависимости от региона.В Мордовии самые частые запросы — это грибы и ягоды: рыжики, грузди, лисички, подберезовики и смородина. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах много рыбы — щука, окунь, карась, стерлядь. Рецепты с кальмаром чаще всего ищут жители Камчатского и Приморского краев, Сахалинской области и Еврейской автономной области.

В Москве и Московской области чаще всего ищут, как приготовить карбонару, в Екатеринбурге, Челябинске и Удмуртии готовят хреновину, в Калининградской области и в республике Карелия — ликер, а в Камчатском крае — роллы.

Всего в месяц «Яндекс» отвечает более чем на 91 млн запросов о приготовлении еды — в основном, как приготовить блюдо или что делать с определенным продуктом.