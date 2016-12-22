Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,37 58,75 EUR Нал. 66,50 65,77 USD Бирж. 59,07 -0,31 EUR Бирж. 66,04 -0,44 USD ЦБ. 59,66 -0,49 EUR ЦБ. 66,68 -0,47 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1872,34 +0,26% РТС 998,17 +0,93% Brent 45,82 +0,46% DJIA 21394,76 -0,01% Nasdaq 6265,25 +0,46% FTSE 7476,21 +0,70%
«Газпром» ответил Порошенко на слова о «Северном потоке — 2»
Лента новостей
СМИ сообщили об отказе России от производства украинских самолетов Ан-148 12:50, Технологии и медиа В Москве назвали самые популярные модели автомобилей 12:45, Авто «Газпром» ответил Порошенко на слова о «Северном потоке — 2» 12:44, Политика В МИДе заявили о заинтересованности России в сохранении договора РСМД 12:42, Политика СК проверит обстоятельства гибели ребенка в бассейне в подмосковной Истре 12:39, Общество Дворкович испытал спортивный «КамАЗ» перед марафоном «Шелковый путь-2017» 12:33, Общество Украинский суд отложил слушания по делу о госизмене Януковича 12:31, Политика В России пообещали возобновить производство судов на воздушной подушке 12:19, Общество Московский «Арарат» приобрел бывшего игрока «Локомотива» и «Рубина» 12:19, Спорт Deutsche Bank в России возглавит управляющий украинским подразделением 12:14, Финансы Дело экс-главы Приморского океанариума о гибели моржей направили в суд 12:10, Общество В деле о массовых блокировках сайтов в России появилась третья сторона 12:03, Общество Пули и капли. Range Rover Evoque против Infiniti QX30 12:01, Авто Росcияне стали хуже относиться к наркоманам 11:52, Общество СМИ узнали о кредите от Deutsche Bank зятю Трампа за месяц до выборов 11:45, Политика «Росатом» допустил участие иностранных компаний в строительстве реактора 11:32, Бизнес Силуанов рассказал о плюсах отсутствия денег в казне 11:31, Финансы В России могут продлить запрет продаж спиртосодержащей продукции 11:21, Политика В США при падении автомобиля в гостиничный бассейн пострадали 8 человек 11:16, Общество Дзюба объяснил смысл сделанного с Кокориным видеопослания 11:12, Спорт Клименко назвал анархичной позицию несогласного с Роскомнадзором Дурова 10:54, Политика АТОР рассказал о выросшем на 225% турпотоке из России в Доминикану 10:51, Общество Как работает рынок корпоративных закупок 10:40, Партнерский материал Автомобиль Infiniti упал в Москву-реку в центре столицы 10:39, Общество Первый план Диснейленда продали на аукционе за более чем $700 тыс. 10:35, Общество Порошенко назвал «Северный поток-2» местью России за суд с «Нафтогазом» 10:26, Политика В Барнауле на координатора штаба Навального напали с ножом 10:17, Политика Посол Белоруссии заявил о возможной покупке Минском комплексов «Искандер» 09:45, Политика
«Газпром» ответил Порошенко на слова о «Северном потоке — 2»
Политика, 12:44
0
«Газпром» ответил Порошенко на слова о «Северном потоке — 2»

«Газпром» прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который назвал «Северный поток — 2» местью России за суд с «Нафтогазом».

«Здесь нечего комментировать, проект «Северный поток — 2» был начат задолго до процесса в Стокгольме», — заявил РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Так он ответил на слова Порошенко, который заявил, что у «Северного потока — 2» нет ни экономической, ни политической цели, и он направлен лишь на то, чтобы лишить Украину доходов от транзита газа.

«Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация. Цель — лишить Украину $2 млрд, которые она получает за транзит газа. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере», — сказал Порошенко.

По его словам, Украина заинтересована в новых санкциях США в отношении России — особенно против ряда российских и европейских компаний, которые в случае принятия могут затронуть деятельность проекта трубопровода «Северный поток — 2».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря до немецкого побережья вдоль уже действующей первой версии газопровода. Цель — снизить транзит газа в Европу через Украину. Протяженность газопровода составит 1,2 тыс. км, а мощность — 55 млрд куб. м в год. Возглавляет проект бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Проект возник до начала споров «Газпрома» с «Нафтогазом», которые закончились в пользу украинской компании. В конце мая стокгольмский арбитраж отменил требование «бери или плати» (take-or-pay) «Газпрома» по контракту с «Нафтогазом» о поставке газа.

​В 2015 году «Газпром» подал иск к «Нафтогазу», в котором потребовал взыскать с украинской госкомпании плату за недобор ​контрактных объемов газа в 2012–2013 годах, которую она должна была оплатить по правилу take-or-pay («бери или плати» — ежегодная оплата минимального годового количества топлива). По состоянию на конец мая требования «Газпрома» к «Нафтогазу» достигали $47,1 млрд. Большая их часть связана именно с условием «бери или плати» ($34,5 млрд) и касается недобора газа украинской стороной в 2012–2014 годах, третьем квартале 2015 года и втором—четвертом кварталах 2016 года.
Теги: Петр Порошенко , «Газпром» , «Нафтогаз»
Главное
ФСБ заявила о подготовке теракта в метро Петербурга с помощью Telegram Политика
Материалы по теме
Порошенко назвал «Северный поток-2» местью России за суд с «Нафтогазом» Политика
СМИ узнали о поиске средств на «Северный поток — 2» в Китае из-за санкций Бизнес
«Северный поток-2» успел получить деньги до введения санкций США Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку