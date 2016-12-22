«Газпром» прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который назвал «Северный поток — 2» местью России за суд с «Нафтогазом».



«Здесь нечего комментировать, проект «Северный поток — 2» был начат задолго до процесса в Стокгольме», — заявил РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.



Так он ответил на слова Порошенко, который заявил, что у «Северного потока — 2» нет ни экономической, ни политической цели, и он направлен лишь на то, чтобы лишить Украину доходов от транзита газа.



«Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует Российская Федерация. Цель — лишить Украину $2 млрд, которые она получает за транзит газа. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере», — сказал Порошенко.

По его словам, Украина заинтересована в новых санкциях США в отношении России — особенно против ряда российских и европейских компаний, которые в случае принятия могут затронуть деятельность проекта трубопровода «Северный поток — 2».Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода по дну Балтийского моря до немецкого побережья вдоль уже действующей первой версии газопровода. Цель — снизить транзит газа в Европу через Украину. Протяженность газопровода составит 1,2 тыс. км, а мощность — 55 млрд куб. м в год. Возглавляет проект бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Проект возник до начала споров «Газпрома» с «Нафтогазом», которые закончились в пользу украинской компании. В конце мая стокгольмский арбитраж отменил требование «бери или плати» (take-or-pay) «Газпрома» по контракту с «Нафтогазом» о поставке газа.​В 2015 году «Газпром» подал иск к «Нафтогазу», в котором потребовал взыскать с украинской госкомпании плату за недобор ​контрактных объемов газа в 2012–2013 годах, которую она должна была оплатить по правилу take-or-pay («бери или плати» — ежегодная оплата минимального годового количества топлива). По состоянию на конец мая требования «Газпрома» к «Нафтогазу» достигали $47,1 млрд. Большая их часть связана именно с условием «бери или плати» ($34,5 млрд) и касается недобора газа украинской стороной в 2012–2014 годах, третьем квартале 2015 года и втором—четвертом кварталах 2016 года.