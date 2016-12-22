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Суд начал начал пересмотр дела «приморских партизан»
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Суд начал начал пересмотр дела «приморских партизан»
Общество, 04:12
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Суд начал начал пересмотр дела «приморских партизан»

Приморский краевой суд начал пересмотр дела банды «приморских партизан». Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

По данным агентства, на заседании в понедельник 26 июня, суд будет рассматривать эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморского края в 2009 году, по которому подсудимых оправдали на предыдущем пересмотре дела.

Банда «приморских партизан» стала известна после серии нападений на сотрудников МВД в 2010 году. В июне того же года они были задержаны. Двое участников банды Андрей Сухорада и Александр Сладких, по версии следствия, не захотели сдаться и застрелились.

В июле 2016 года суд вынес оправдательный приговор пяти участникам группировки. В декабре того же года Верховный суд отменил оправдательный приговор, направив материалы дела на новое рассмотрение в Приморский краевой суд.  Таким образом Верховный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, обжаловавшей оправдательный приговор.

Теги: суд , "приморские партизаны"
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