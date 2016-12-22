СМИ узнали о желании консерваторов сместить Мэй с поста премьер-министра

Ведущие политики Великобритании из числа правящей Консервативной партии заявили, что хотели бы видеть на посту премьер-министра страны министра экономики Филипа Хэммонда вместо Терезы Мэй. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники в команде британского премьера.

«Я думаю, что Филип — единственный возможный кандидат на ближайшие пару лет, вместе с Дэвидом Дэвисом, занимающимся вопросами Brexit. Он более вероятен на этом посту, чем нынешний премьер-министр» — рассказал изданию один из политиков на условиях анонимности.

По словам другого политика, назначение Хэммонда на пост премьер-министра Великобритании может вызвать сопротивление со стороны евроскептиков. Однако это можно будет преодолеть, если Хэммонд назначит своим заместителем министра по делам выхода из Евросоюза Дэвида Дэвиса.

Как заявил The Sunday Times бывший член кабинета министров, Хэммонд считает, что он достаточно подготовлен, чтобы занят пост премьера. «Он сказал мне, что если Тереза ​Мэй может быть премьер-министром, то он тоже может» — отметил собеседник газеты. Он считает, что Хэммонд должен стать премьер-министром до начала партийной конференции, которая пройдет в октябре текущего года, при условии, что Хэммонд уйдет в отставку в 2019 году после завершения Brexit.

Партия консерваторов во главе с премьер-министром Терезой Мэй в июне потеряла большинство в палате общин, получив 318 мест. В прошлом созыве партия имело 330 мест в парламенте. Лидер лейбористов Джереми Корбин, партия которого получила 261 место, призвал Мэй уйти в отставку. Он отметил, что «консерваторы потеряли места, потеряли голоса, поддержку и уверенность».По данным Reuters, аналитики Citi Group также предположили, что Мэй уйдет в отставку.