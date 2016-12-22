«Газпром» пообещал закончить «Турецкий поток» к 2019 году

Строительство двух ниток газопровода «Турецкий поток» завершится в 2019 году. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

По словам Миллера, первая нитка газопровода откроется к марту 2018 года. По ней газ будет поставляться на рынок Турции. В 2019 году откроется вторая ветка, по которой газ направится в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Протяженность первой ветки «Турецкого потока» составит 937 км. Строительством глубоководной части проекта занимается трубоукладчик Pioneering Spirit с производительностью 3,5–5 км в сутки.

Ранее 23 июня на борт Pioneering Spirit на вертолете прибыл президент Владимир Путин. На борту судна он провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, поблагодарив его за личный вклад в реализацию проекта.