Мусор с закрытой свалки в Балашихе готов принять только один полигон

Крупнейший в Московской области полигон «Тимохово» готов принять дополнительные отходы с закрытой свалки в Балашихе, заявил РБК генеральный директор ОАО «Полигон Тимохово» Константин Манегин​.

«Пусть возят, мы готовы принять весь объем. У меня годовой лимит [объема мусора] 1 млн 150 тыс. т, а привозят ко мне 300 тыс. т. Я не нарушаю объемов лимита, могу принять весь объем кучинского полигона», — сказал Манегин. Он отметил, что его заранее предупредили в Министерстве экологии Московской области, но «пока никто не приезжал заключать договора».

«Тимохово» — один из четырех полигонов, которые подмосковные власти планируют задействовать в распределении объемов мусора, ранее направлявшихся на свалку в Балашихе. Мусор повезут также в Храброво, Торбеево и Алексинский карьер, сообщили 23 июня «РИА Новости» со ссылкой на министра экологии Подмосковья Александра Когана.

В разговоре с РБК представители этих трех полигонов заявили, что ​не готовы принять твердые бытовые отходы, которые ранее направляли на полигон «Кучино» в Балашихе.

Полигон в деревне Храброво под Можайском откажется от приема дополнительного мусора, заявил РБК исполняющий обязанности директора унитарного предприятия «Полигон» Дмитрий Голос. «Мы не готовы вообще никак принимать их мусор — мощности не позволяют брать с Балашихи. С нами никто не связывался и не предупреждал по этому поводу, хотя мы уже слышали, что к нам могут [перенаправить потоки]. Но мы не будем принимать и никакая машина к нам не въедет», — сообщил Голос. Он полностью исключил возможность принудительно заставить полигон принимать мусор с Балашихи.

Генеральный директор арендатора «Торбеево» компании «Энергетика и технология» Сергей Котенко заявил РБК, что «увеличение объемов влечет за собой ряд проблем непосредственно по работе с отходами: нужно значительное увеличение запасов грунта и так далее». «Мы к таким объемам не готовы», — сказал Котенко. Он отметил, что компанию не информировали о том, что полигону придется получать дополнительные грузы из «Кучино». «Просто так привезти на полигон отходы невозможно, это заключение договоров, мы должны получить полный пакет документов от всех организаций, везущих отходы. Это работа не на один день», — добавил Котенко.

Директор по развитию ООО «Комбинат», эксплуатирующего полигон «Алексинский карьер», Максим Белолипецкий отказался предоставить оперативный комментарий.

Полигон «Кучино» закрыли в пятницу, 23 июня, после поручения главы страны Владимира Путина. Он также поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву взять ситуацию под личный контроль. Позже глава Минприроды Сергей Донской поручил главе Росприроднадзора Артему Сидорову отозвать лицензию у арендатора мусорного полигона в Балашихе «Кучино» ЗАО «Заготовитель». Компания проработает еще около месяца, так как имеет обязательства перед партнерами, но перестанет завозить твердые бытовые отходы на полигон.



На свалку «Кучино» рядом с жилыми домами в Балашихе пожаловались местные жители во время прямой линии 15 июня с Путиным. Президент назвал ситуацию со свалкой «недопустимой», а также пообещал решить проблему.​