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Правительство внесло в Госдуму законопроект об НКО
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Правительство внесло в Госдуму законопроект об НКО
Политика, 14:28
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Правительство внесло в Госдуму законопроект об НКО

Правительство внесло в Думу законопроект об некоммерческих организациях (НКО, иностранных агентах), который позволяет им, в том числе, иметь свою символику и геральдические знаки, которые, в свою очередь, не должны «оскорблять расовые, национальные или религиозные» чувства. Соответствующий документ (.pdf) опубликовали 22 июня на сайте Госдумы.

Проект закона внес Минюст России. Документ определяет особенности государственной регистрации и контроля за деятельностью НКО, их создание, деятельность и ее прекращение, формы поддержки таких организаций властями и органами местного самоуправления.

В названиях НКО, кроме политических партий, нельзя использовать слова: «политическая партия», «партия», а также основанные на них словосочетания.

Эти организации могут иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, свою символику (эмблемы, геральдические знаки, флаги и др.). Это должно быть прописано в уставе некоммерческой организации. Однако символика НКО не должна совпадать с символикой Российского государства, символикой российских субъектов, муниципальных образований, федеральных органов госвласти, Вооруженных сил РФ, воинских формирований, символикой других стран и с символикой международных организаций, отмечается в документе.

Также в качестве символики такие организации не могут использовать эмблемы и символы, которые описаны в уставе существующей в России политической партии, эмблемы и прочие символы организаций, деятельность которых запрещена в России.

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Эмблемы и иные символы НКО, осуществляющих приносящую доход деятельность, не могут быть тождественными или сходными до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания, принадлежащими другим юридическим лицам.

Символика НКО «не должна порочить» Государственный российский флаг, герб, гимн, а также флаги, гербы и гимны субъектов России, муниципальных образований, иностранных государств.

Закон о некоммерческих организациях не распространяется на госкорпорации и госкомпании.

Закон о деятельности некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента, приняли в июле 2012 года. Согласно этому закону, НКО, которые финансируются из-за рубежа и участвуют в политдеятельности, должны зарегистрироваться в специальном реестре. В ноябре того же года в проект закона приняли поправки, которые предусматривают штраф за отказ от добровольной регистрации и уголовную ответственность за уклонение от его уплаты. В феврале 2017 года глава Минюста России Александр Коновалов рассказал о более чем 5 тыс. проверок НКО в 2016 году, по результатам которых в реестр внесли 43 организации. Он добавил, что, по данным на 1 января текущего года, в списке Минюста 154 таких некоммерческих организации.

Теги: законопроекты , НКО , Правительство , Госдума России , НКО-иноагенты
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