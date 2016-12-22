Госдеп прокомментировал отмену встречи замгоссекретаря США с Рябковым

США сожалеют, что Россия решила не использовать возможность обсудить проблемы, которые препятствуют российско-американским отношениям. Об этом заявили в Госдепартаменте, комментируя отмену Россией встречи заместителя госсекретаря Томаса Шеннона с замглавой МИД России Сергеем Рябковым, передает Reuters.



Ведомство отмечает, что, несмотря на это, США будут открыты к дальнейшим переговорам по двусторонним различиям.

Пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон подтвердила РБК, что по инициативе Москвы была отменена встреча Рябкова и Шеннона. По ее словам, в США выразили сожаление, что Россия приняла решение отказаться от обсуждения «препятствий в двусторонних отношениях». Олсон добавила, что госсекретарь Тиллерсон «дал четко понять», что у России и США есть «много тем» для обсуждения.



Консультации между Россией и Вашингтоном по двусторонним отношениям были отменены из-за новых санкций США, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. По его словам, намерения Соединенных Штатов наладить отношения с российской стороной звучат «совсем неубедительно».

Во вторник, 20 июня, США ввели против России новые санкции. В санкционный список попали структуры бизнесмена Евгения Пригожина, частная военная компания «Вагнер» и структуры, ассоциированные с байк-клубом «Ночные волки», и другие компании и физические лица. В МИД России заявили, что Москва примет ответные меры на расширение антироссийских санкций. В Кремле отметили, что Москва ответит на санкции по принципу взаимности.