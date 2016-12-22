«Ростелеком» займется биометрией, телемедициной и борьбой с хакерами

Согласно разрабатываемой «Ростелекомом» стратегии, которая будет действовать до 2022 года, госоператор выделяет пять направлений развития, рассказал в ходе годового собрания акционеров президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает корреспондент РБК.

В частности, отметил Осеевский, это дальнейшее развитие инфраструктуры «Ростелекома», развитие интернет-платформы госуслуг, разработка биометрического сервиса, который позволит получать эти услуги без паспорта. Также компания намерена активно заниматься развитием телемедицины и уделять внимание современным формам обучения — электронным учебникам и специализированным программам.

В ближайшее время «Ростелеком» ​планирует презентовать свою разработку в области телемедицины. «Надеемся, что скоро мы сможем представить мониторинг и контроллер здоровья, который можно будет предоставить врачам, — пообещал президент госоператора. — К примеру, его можно будет использовать, когда человек спит».

Также Осеевский отметил, что в последнее время корпоративные и государственные клиенты активно обращаются к «Ростелекому» за услугами кибербезопасности. «Мы планируем стать игроком номер один на этом рынке», — подчеркнул он, не назвав точных сроков и конкретных деталей.