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Минобороны сообщило о ликвидации двух полевых командиров ИГ
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Минобороны сообщило о ликвидации двух полевых командиров ИГ
Операция в Сирии, 17:00
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Минобороны сообщило о ликвидации двух полевых командиров ИГ

Военно-космические силы России (ВКС) в начале июня нанесли авиаудары по объектам группировки ИГ в Сирии («Исламское государство», признана в России террористической и запрещена) и уничтожили двух полевых командиров. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в РБК.

В пресс-релизе указано, что в результате авиаударов ВКС России были уничтожены полевые командиры «Исламского государства» Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри. «Кроме того, уничтожены около 180 боевиков, 16 единиц автомобилей и бронетехники, одно артиллерийское орудие, четыре пункта управления, а также склад оружия и боеприпасов» — отмечается в сообщении.

По информации Минобороны, террористы намеревались прорвать оборонительные рубежи в сирийском городе Дейр-эз-Зор, в котором оказались заблокированы правительственные войска.

Ранее Министерство обороны сообщало о том, что во время авиаудара ВКС России по южному предместью Ракки мог быть уничтожен лидер «Исламского государства» Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади.

Глава МИД России Сергей Лавров позже сообщал, что у России нет подтверждения информации о том, что аль-Багдади был ликвидирован. Лавров отметил, что преувеличивать значение возможной ликвидации лидера террористической организации не стоит.

«Все примеры подобного рода акций по уничтожению, обезглавливанию террористических группировок всегда подавались достаточно с большим энтузиазмом, помпой. Однако потом эти структуры восстанавливали свою боеспособность», — отметил глава ведомства.

Теги: «Исламское государство» , полевые командиры , ВКС России
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