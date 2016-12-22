По мосту из России в Китай предложили разрешить ездить автомобилистам

Губернатор Амурской области Александр Козлов предложил разрешить движение личного транспорта по строящемуся мосту через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. Об этом он заявил во время встречи с секретарем комитета Коммунистической партии Китая в провинции Хэйлунцзян, сообщается на сайте правительства Амурской области.
Козлов рассказал, что в 2019 году будет открыт мостовой переход между Россией и Китаем. В этой связи губернатор Амурской области предложил внести изменения в российско-китайское соглашение о пунктах пропуска от 1994 года. Он пояснил, что новые поправки могут «разрешить гражданам двух стран пересекать госграницу в пунктах пропуска автомобильного моста на личном легковом транспорте».
Как сообщается на сайте МИД России, в тексте соглашения между Россией и Китаем указано, что на КПП Благовещенск-1 и Хэйхэ разрешено «пассажирское (пешеходное сообщение)».
Кроме того, амурский губернатор предложил синхронизировать время работы пограничных пропусков двух стран, так как между Россией и Китаем есть разница во времени. Он пояснил, что из-за этого сокращается время пребывания граждан на территории обеих стран.
В свою очередь, Чжан Цинвэй поддержал предложения Козлова и заявил, что их нужно реализовать. Представитель Китая заявил, что Амурская область является «важным партнером» Китая на Дальнем Востоке России. Он рассказал, что с Приамурьем сложились хорошие отношения во «многих сферах», в том числе в туризме, культуре, спорте и экономике. Он высказал мнение, что необходимо «их закреплять и дальше развивать сотрудничество» двух стран.
Строительство моста между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ началось в конце декабря 2016 года. Планируется, что его длина составит 19,9 км, из которых 6,5 км пройдут по территории Китая, а 13,4 км — по России. По словам представителя департамента транспорта китайской провинции Хэйлунцзян Пань Ян, предполагаемая стоимость моста — $355,6 млн. В сентябре 2016 года губернатор Амурской области заявил, что мост будет стоить 16 млрд руб.