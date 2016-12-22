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По мосту из России в Китай предложили разрешить ездить автомобилистам

В Днепре суд запретил работу организации «Союз советских офицеров»

Спорная биоэнергетика: что не сгорит, то сгниет

«Реал» потребовал €90 млн от «Манчестер Юнайтед» за своего футболиста

Глава Росгвардии сравнил акции протеста с «цветными» революциями

Синоптики назвали 15 июня самым холодным днем в Москве с 1949 года

Путин сравнил администрацию Обамы с Политбюро ЦК КПСС

В Балашихе после ДТП с маршруткой госпитализировали 13 человек

Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ ударом авиации

В Москве нашли древний артефакт возрастом более девяти тысяч лет

Вложения России в облигации США впервые за три года превысили $100 млрд

МИД подтвердил информацию о задержании российской яхты судном КНДР

Путин опроверг наличие у себя «такого богатства, о котором говорят»

Губернатор Забайкалья встретилась с пожаловавшейся Путину женщиной

Турецкая сеть пиццерий оценила себя в $422 млн перед IPO

СМИ узнали о переносе штаб-квартиры террористов ИГ из Ракки

МВД ответило на сообщения о ранении полицейского в Подмосковье

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Жители 452 домов Москвы проголосовали против сноса по программе реновации

Путин назвал «излишнюю демонизацию» Сталина атакой на Россию

В Москве завершилось голосование по программе реновации жилья

СМИ сообщили о вероятном задержании российской яхты судном КНДР

AP узнало об отправке США 4 тыс. военнослужащих в Афганистан

Комитет Думы отклонил поправку о внесудебной блокировке «зеркал» сайтов

WP узнала о проверке финансовых сделок зятя Трампа спецпрокурором США

Путин назвал проблему олигархии «не такой острой, как это было в 1990-х»