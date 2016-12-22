Минфин решил сэкономить 11 млн руб. с помощью Uber и «Яндекс.Такси»

Министерство финансов сэкономит с помощью сервисов заказа такси Uber и «Яндекс.Такси» более ​11 млн руб. Об этом сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, передает «Интерфакс».

По словам Нестеренко, Минфин «оптимизировал» расходы на обеспечение автомобилями. «Переходим на предоставление услуг в том числе компаниями типа Uber и «Яндекс.Такси». У нас высвобождаются ресурсы, которые мы направляем, в том числе 11 млн руб., на финансовое обеспечение Московского финансового форума», — сказала Нестеренко на заседании думского комитета по бюджету и налогам.

Агентство отмечает, что данная сумма, предположительно, будет сэкономлена в 2017 году, поскольку замминистра сообщила о сокращении издержек при рассмотрении поправок в бюджет именно на текущий год.

В начале июня президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил о планах создать отечественный аналог Uber и Gett. При этом он отмечал, что в эту систему будут включены другие виды транспорта.