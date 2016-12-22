Кремль отреагировал на планы США по ужесточению санкций

В Кремле «негативно» отреагировали на то, что в сенате США обсуждается вопрос об ужесточении санкций против России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос, какая реакция Москвы на такие планы сената, Песков ответил: «Негативная». По его словам, Кремль следит за тем, как разворачивается ситуация в США с ужесточением санкций.



В понедельник, 12 июня, CBS со ссылкой на сенатора-республиканца Линдси Грэма сообщал, что сенат США планирует принять законопроект, который предлагает ужесточить антироссийские санкции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался комментировать подобные планы в США. «Что я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт», — сказал он.



Во вторник, 13 июня, Reuters сообщало, что сенат конгресса США согласовал ужесточение санкций против России. Также сенаторы хотят принять положение, которое запретит Белому дому корректировать санкции, приостанавливать или снимать их без разрешения конгресса.



Новые санкции могут быть введены против России за «предполагаемое» вмешательство в выборы в США, «аннексию» Крыма и поддержку сирийского правительства. Как отмечает Reuters, санкции могут также затронуть российских граждан, которые США сочтут виновными в нарушении прав человека. Кроме того, они могут быть введены против горнодобывающей, металлургической промышленности России, а также российского судоходства и железнодорожного транспорта.

По данным Reuters, законопроект об ужесточении антироссийских санкций может быть принят на этой неделе. Его поддержали республиканцы и демократы, отмечает агентство.