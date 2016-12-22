Израильские спецслужбы узнали о разработке ИГ встроенных в ноутбуки бомб
Общество, 09:07
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Израильские спецслужбы узнали о разработке ИГ встроенных в ноутбуки бомб
Спецслужбы Израиля узнали о том, что «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) разрабатывает ноутбуки, начиненные взрывчаткой. Они могут быть использованы для терактов в самолетах, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации издания, такие данные израильские хакеры смогли получить, взломав компьютерные сети ИГ. Как следует из полученных ими данных, террористы разработали взрывное устройство, которое выглядит как батарея для портативных компьютеров — устройство не идентифицируется рентгеновскими аппаратами в аэропорту и не вызывает подозрений служб безопасности.
Как отмечает издание, информация о взрывчатке в гаджетах побудила американских властей запретить провоз ноутбуков и других электронных устройств на рейсах, направляющихся в США из десяти аэропортов Турции, Ближнего Востока и Северной Африки.
Об этом же, со ссылкой на источники в спецслужбах США, ранее сообщал телеканал CNN. Журналисты рассказывали, что в марте Министерство внутренней безопасности США ввело запрет на провоз в ручной клади нескольких авиакомпаний крупногабаритных электронных устройств — от планшетов и ноутбуков до DVD-проигрывателей и фотоаппаратов. Пассажирам этих рейсов предписано все приборы, кроме мобильных телефонов, сдавать в багаж.
По данным CNN, террористы приобрели образцы оборудования, которое используется в аэропортах для контроля и обеспечения безопасности. С помощью этого оборудования террористы тестируют новые способы проноса взрывчатых веществ на борт самолета, полагают в американских спецслужбах. В частности, в качестве контейнера для взрывчатки террористы могут использовать батареи для ноутбуков.
Тогда же аналогичные ограничения на провоз гаджетов в самолетах ввели авиакомпании Великобритании. Это коснулось рейсов из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.
По информации издания, такие данные израильские хакеры смогли получить, взломав компьютерные сети ИГ. Как следует из полученных ими данных, террористы разработали взрывное устройство, которое выглядит как батарея для портативных компьютеров — устройство не идентифицируется рентгеновскими аппаратами в аэропорту и не вызывает подозрений служб безопасности.
Как отмечает издание, информация о взрывчатке в гаджетах побудила американских властей запретить провоз ноутбуков и других электронных устройств на рейсах, направляющихся в США из десяти аэропортов Турции, Ближнего Востока и Северной Африки.
Об этом же, со ссылкой на источники в спецслужбах США, ранее сообщал телеканал CNN. Журналисты рассказывали, что в марте Министерство внутренней безопасности США ввело запрет на провоз в ручной клади нескольких авиакомпаний крупногабаритных электронных устройств — от планшетов и ноутбуков до DVD-проигрывателей и фотоаппаратов. Пассажирам этих рейсов предписано все приборы, кроме мобильных телефонов, сдавать в багаж.
По данным CNN, террористы приобрели образцы оборудования, которое используется в аэропортах для контроля и обеспечения безопасности. С помощью этого оборудования террористы тестируют новые способы проноса взрывчатых веществ на борт самолета, полагают в американских спецслужбах. В частности, в качестве контейнера для взрывчатки террористы могут использовать батареи для ноутбуков.
Тогда же аналогичные ограничения на провоз гаджетов в самолетах ввели авиакомпании Великобритании. Это коснулось рейсов из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.