СМИ узнали о вероятном отказе от изменений ПДД для мотоциклистов

МВД и Минюст назвали «нецелесообразным» создание нормы, разъясняющей правила движения мотоциклистов между рядами на автодороге. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя вице-премьера Игоря Шувалова.

В МВД ссылаются на пункты Правил дорожного движения, в которых говорится о запрете пересечения сплошной линии, обозначающей границы полосы. Также, согласно одному из положений ПДД, параллельное движение двух транспортных средств в пределах одной полосы разрешается при соблюдении безопасного бокового интервала. На некоторых участках дорог ширина полосы может быть небезопасной для одновременного проезда машины и мотоциклиста.

«Учитывая по-прежнему недостаточный уровень мастерства водителей, наличие мотоциклистов в междурядье практически гарантирует рост человеческих жертв», — поясняет президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре. Издание отмечает, что в Минтрансе также не видят в поправках к ПДД «острой необходимости».

Газета подчеркивает, что соответствующие заключения экспертов и ведомств были доложены Шувалову, который в апреле отдал распоряжение проработать такие нововведения. Как сообщал тогда «Коммерсантъ», новые правила могли бы обеспечить мотоциклистам преимущество на дорогах.

СМИ узнали о готовящихся изменениях в ПДД для мотоциклистов

Помимо вопроса разрешения мотоциклистам ездить между рядами машин, также вице-премьер поручил проработать вопрос о двойной стоп-линии. По данным газеты, предлагалось на перекресток с интенсивным движением наносить две стоп-линии: первую — для автомобилей, вторую, с интервалом 3–5 м, — для мотоциклистов. «Стартуют они [мотоциклисты и велосипедисты] также вместе с автомобилями, и это небезопасно», — пояснял тогда автор идеи, глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. Планировалось ввести такие стоп-линии сперва в тестовом режиме в столице.



