Митрохин рассказал о своем задержании на пикете около Госдумы

Полиция задержала главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина на пикете противников реновации у Госдумы. Об этом РБК заявил сам Митрохин.
«Меня забрали вместе с Антоном Антоновым-Овсеенко. Но протест продолжается. Примерно 300 человек. Час назад пытались забрать женщину, но мы не дали ее забрать», — сообщил он.
Журналист «Эха Москвы» Ольга Кузнецова на своей странице в Twitter опубликовала видео задержаний у Госдумы.
В партии «Яблоко» подтвердили задержание Сергея Митрохина. «Да, это действительно так. Ничего не было, просто стояли с плакатами», — уточнили в партии. Как сообщает «Интерфакс», Митрохин на пикете заявил, что реновация — «произвол» в отношении москвичей.
У главного входа в Госдуму на Охотном Ряду проходит пикет против программы реновации, как сообщает «Интерфакс», в нем участвуют больше сотни человек. У здания Госдумы находятся автозаки. Полицейские в мегафон сообщают собравшимся о «несанкционированном» мероприятии и предлагают разойтись.