СМИ узнали о предложении разрешить россиянам продавать мусор

В России домохозяйствам предложили разрешить заключать договоры о продаже вторичного сырья компаниям, транспортирующим и перерабатывающим мусор. Такое предложение содержится в двух законопроектах об отходах, один из них разработан депутатами Госдумы, другой — Министерством строительства и ЖКХ, пишет газета «Коммерсантъ». Проект, подготовленный министерством, получил одобрение правительства.

Кроме того, для россиян, выбрасывающих мусор раздельно, будет действовать льготный тариф на услуги по переработке и утилизации отходов. Для граждан, не разделяющих отходы, тариф будет выше, но в рамках «экономически обоснованного уровня», пишет газета.

Проект поправок, подготовленный Минстроем, будет внесен на рассмотрение Госдумы на следующей неделе, рассказал замглавы ведомства Андрей Чибис. Замминистра также заявил во вторник, 6 июня, о том, что надеется на принятие документа на осенней сессии Госдумы, передавал ТАСС.

В документе содержится определение раздельного хранения отходов — «складирование образовавшихся отходов в отдельные контейнеры для последующей переработки». Также в законопроекте содержится требование, что места сбора отходов должны соответствовать санитарным требованиям. Как пишет издание, похожие положения содержатся и в законопроекте, подготовленном депутатами Госдумы. На сайте нижней палаты есть карточка проекта поправок к закону «Об отходах производства и потребления», но поправки касаются только запрета захоронения отходов в Арктической зоне России. Комитет по экологии и охране окружающей среды рекомендовал отклонить этот документ.

В октябре 2016 года сообщалось, что Минпромторг выступил с предложением создать единую информационную систему переработки мусора и единый координационный орган, который будет следить за ее работой. Также ведомство обращало внимание на низкий уровень переработки мусора в России, указывалось, что к этому привело в том числе отсутствие раздельного сбора.