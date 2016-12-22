Арктический танкер получил имя погибшего главы Total Кристофа де Маржери

Арктический танкер-газовоз получил имя погибшего главы Total Кристофа де Маржери. На церемонии имянаречения танкера присутствовал президент Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».

Арктический танкер-газовоз — судно ледового класса Arc7, разработанного для проекта по добыче, сжижению и поставкам природного газа «Ямал СПГ», передает агентство. В ходе церемонии президент заявил о планах запуска в Арктике новых масштабных проектов в сфере энергетики в сотрудничестве с «французскими, китайскими и вообще иностранными партнерами». Среди таких проектов глава государства отметил значение «Ямала СПГ».

Кроме того, на церемонии имянаречения присутствовала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая стала «крестной матерью» нового судна. Сообщается, что экипаж судна составляет 29 человек и полностью укомплектован российскими моряками.

Гендиректор Total Кристоф де Маржери, в честь которого было названо судно, трагически погиб 20 октября 2014 года. Во Внуково столкнулись самолет Falcon, в котором находился де Маржери, и снегоуборочная машина, которая по ошибке выехала на взлетно-посадочную полосу. Помимо главы Total, в катастрофе погибли три члена экипажа, все они были французами.