Украинское предприятие заявило о покупке 12 ракет российской компанией

Украинское предприятие «Южный машиностроительный завод» (Южмаш) заключило контракт с российской компанией S7 Sea Launch на производство и поставку 12 ракет-носителей «Зенит». Об этом сообщается на сайте украинской компании.

«Контракт предусматривает изготовление 12-ти ракет-носителей для использования в программах «Морской старт» и «Наземный старт», — говорится в сообщении. В компании пояснили, что ракеты нужны «для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов».

Согласно сообщению, в настоящий момент в производстве находится 2 ракеты «Зенит-3SLБ» и «Зенит-3SL». «Подписанием этого контракта сделан большой шаг в преодолении глубокого кризиса, в котором пребывал ЮЖМАШ начиная с 2013 года», — отмечается в сообщении. В компании пояснили, что кризис произошел из-за обвального сокращения объемов производства.

«Морской старт» (Sea Launch) — плавучий космодром, международный коммерческий проект ракетно-космического комплекса морского базирования. Он был создан в 1995 году как международный консорциум для коммерческих космических запусков. Учредителями компании «Морской старт» стали американская компания Boeing, российская РКК «Энергия», судостроительное предприятие Норвегии Kvaerner (в настоящий момент Aker Solutions. - РБК.), украинские компании «Южное» и «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявила о банкротстве.

В сентябре прошлого 2016 года S7 Group объявила о покупке морской платформы Sea Launch за $160 млн. у РКК «Энергия». «Приобретение космодрома — это «входной билет» для нас [S7 Group] в космическую индустрию», — говорил тогда основной владелец компании Владислав Филев. «Космическая инфраструктура развивается очень стремительно, это очень интересное направление бизнеса, которое имеет хорошие долгосрочные перспективы», — отмечал он.

«S7 Group» — российский холдинг, который включает в себя десять компаний — «S7 Airlines», «S7 Tour», «Глобус», «S7 Ticket», «С7 космические транспортные системы» и др. Кроме запусков космических ракет и выведения космических объектов на орбиту холдинг осуществляют авиаперевозки и занимается техническим обслуживанием воздушных судов.