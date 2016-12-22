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Сбербанк и Стэнфорд подарят российским школам микроскопы за $1
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Сбербанк и Стэнфорд подарят российским школам микроскопы за $1
ПМЭФ-2017, 18:30
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Сбербанк и Стэнфорд подарят российским школам микроскопы за $1

Сбербанк России вместе со Стэнфордским университетом могут запустить в 2017 году проект по распространению в российских школах микроскопов стоимостью $1. Об этом заявил глава финансовой организации Герман Греф на пленарной сессии Сбербанка в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017), передает «РИА Новости».

Проект предусматривает распространение в сельских школах и во «всех желающих школах микроскопов за один доллар», уточнил Греф.

Во время форума прошла презентация микроскопа. На ней присутствовал разработчик, профессор факультета биоинженерии Стэнфорда Ману Пракаш.

Ману Пракаш во время пленарной сессии Сбербанка России «Победить в конкурентной борьбе: факторы успеха в 21 веке» в рамках XXI Петербургского международного экономического форума (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Во время презентации ​Пракаш заявил, что наука должна быть доступной каждому, в том числе «детям, живущим в бедности». «У нас на планете 7 миллиардов людей, из них 2 миллиарда детей и 1 миллиард из них живет в бедности. Как их обучить, если мы не будем думать об экономном образовании?» — заявил ученый. Так он пояснил причину, по которой он решил заняться разработкой микроскопа.

Греф уточнил, что в планах — закупка 200 тыс. микроскопов, уточняет RNS. По его словам, нужно «обучать учителей кейсам, как этим нужно эффективно пользоваться». «Помните, как было с первыми компьютерами: по школам их развезли, за железной решеткой закрыли, даже пыль боялись сдувать. Лишь бы не получилось так же с микроскопами», — приводит его слова агентство.

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На выступлении на семинаре для директоров подмосковных школ Греф заявлял, что российские школы подходят к обучению детей «на уровне XIX века». Он отметил, что школы в России должны перейти от «преподавания знаний к преподаванию навыков».

По словам главы Сбербанка, нынешнюю систему обучения в школах «родил Вильгельм фон Гумбольдт в униженной Германии, завоеванной Наполеоном», когда стране надо было «родить солдат». По мнению Грефа, «основа обучения» сейчас остается той же.

Теги: Сбербанк , Стэнфорд , микроскопы , российские школы
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