Путин заявил о согласии с «красной линией» Макрона по ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин в интервью французскому изданию Le Figaro во время своего визита в Париж заявил, что согласен с «красной линией», которую обозначил его французский коллега Эмманюэль Макрон в отношении ситуации в Сирии.

​В минувший понедельник Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным заявил, что для Франции «красной линией» в ситуации в Сирии, после которой последует незамедлительный ответ, станет использование кем бы то ни было химического оружия.

«Я согласен», — сказал российский президент. При этом он отметил, что вопрос нужно ставить шире. По его словам, международное сообщество должно выработать общую политику реагирования на факты применения химического оружия. «Кто бы ни применил химическое оружие, против этих лиц и этих структур международное сообщество должно выработать общую политику и дать ответ, который сделал бы невозможным применение химического оружия со стороны кого бы то ни было», — сказал российский президент.

Путин также подчеркнул, что никаких доказательств применения силами Башара Асада химического оружия нет. Президент рассказал, что на следующий день после химической атаки в провинции Идлиб Россия предлагала всем заинтересованным сторонам организовать инспекцию аэродрома, откуда, как утверждалось, взлетали самолеты, несущие ракеты с химическим оружием. Однако все от этой проверки отказались.

«Согласно нашей информации, нет никаких доказательств применения химического оружия Асадом. Мы убеждены, что он этого не делал», — сказал Путин.