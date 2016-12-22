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Общество
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Экс-главе «Седьмой студии» Итину предъявили обвинение в мошенничестве
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18:51
Экс-главе «Седьмой студии» Итину предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему главе «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова Юрию Итину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом заявил его адвокат Юрий Лысенко, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня моему подзащитному было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ», — сказал адвокат.

Он пояснил, что обвинение Итину предъявлено по тому же эпизоду, по которому обвиняется бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.

Экс-главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой было предъявлено обвинение 27 мая — следствие полагает, что она похитила 200 млн руб. бюджетных средств.

По версии следствия, Итин, Масляева и еще несколько человек изготовили фальшивую отчетность об использовании госсубсидий на поддержку искусства, которые платило «Седьмой студии» Минкультуры. Таким образом был фальсифицирован договор с компанией «Инфостиль» о техническом обеспечении театрального фестиваля. По данным правоохранителей, в действительности работы не были проведены, а 1,2 млн руб. были похищены из бюджета. Гендиректор «Инфостиля» Сергей Овчинников заявил следствию, что в действительности договора с «Седьмой студией» не заключал и денег от нее не получал.

23 мая по этому делу прошли обыски в «Гоголь-центре», квартире режиссера Кирилла Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и еще более чем у десяти человек.

25 мая Юрия Итина и Нину Масляеву следствие попросило заключить под стражу. Итин в суде отказался признать факт хищения средств, суд решил поместить его под домашний арест. Масляева сначала признала свою вину, но позднее от своих слов отказалась. 

Теги
мошенничество, Кирилл Серебренников, «Седьмая студия», Юрий Итин
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