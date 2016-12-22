Экс-главе «Седьмой студии» Итину предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему главе «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова Юрию Итину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом заявил его адвокат Юрий Лысенко, сообщает «Интерфакс».



«Сегодня моему подзащитному было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ», — сказал адвокат.

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Он пояснил, что обвинение Итину предъявлено по тому же эпизоду, по которому обвиняется бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.



Экс-главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой было предъявлено обвинение 27 мая — следствие полагает, что она похитила 200 млн руб. бюджетных средств.



По версии следствия, Итин, Масляева и еще несколько человек изготовили фальшивую отчетность об использовании госсубсидий на поддержку искусства, которые платило «Седьмой студии» Минкультуры. Таким образом был фальсифицирован договор с компанией «Инфостиль» о техническом обеспечении театрального фестиваля. По данным правоохранителей, в действительности работы не были проведены, а 1,2 млн руб. были похищены из бюджета. Гендиректор «Инфостиля» Сергей Овчинников заявил следствию, что в действительности договора с «Седьмой студией» не заключал и денег от нее не получал.



23 мая по этому делу прошли обыски в «Гоголь-центре», квартире режиссера Кирилла Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и еще более чем у десяти человек.



25 мая Юрия Итина и Нину Масляеву следствие попросило заключить под стражу. Итин в суде отказался признать факт хищения средств, суд решил поместить его под домашний арест. Масляева сначала признала свою вину, но позднее от своих слов отказалась.