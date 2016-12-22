Экс-главе Библиотеки украинской литературы предложили дать условный срок

Прокурор предложила назначить экс-директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Об этом сообщает ТАСС.
Дело против Шариной возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) по ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере). Как заявила прокурор, Шарина «недосмотрела наличие экстремистской литературы в библиотеке, и именно она должна была регулировать работу библиотеки».
Кроме того, по мнению обвинения, экс-глава библиотеки фиктивно трудоустроила двух человек на должности юристов. «Налицо откровенная ложь Шариной, которая не предоставила суду ни одного документа, удостоверяющего официального трудоустройства двух юрисконсультов», — заявила прокурор.
Представитель потерпевшей стороны в свою очередь попросил суд удовлетворить иск к Шариной о возмещении ущерба. «Доказан состав преступления, юридические услуги оказывались только в отношении обвиняемой. Считаем, что учреждению был причинен ущерб в 294 тыс. руб. Просим удовлетворить наш гражданский иск на 2 млн 386 тыс. руб.», — заявил он.
Защита Шариной с предъявленными обвинениями не согласилась и попросила ее оправдать. «Обвинение неконкретно. Мы считаем, что в данном деле отсутствовало само событие данного преступления. Просим оправдать Шарину в инкриминируемых преступлениях», — заявил адвокат Иван Павлов.
Наталья Шарина была задержана 28 октября 2015 года по обвинению в распространении экстремистской литературы. Следствие считает, что она распространяла через библиотеку экстремистскую литературу, включая тексты украинского националиста Дмитро Корчинского. Правоохранительные органы провели обыски в квартире Шариной и в библиотеке. Следователи обнаружили книгу, признанную экстремистской. Всего в обвинении фигурирует около 25 книг.
В тюрьму за книги: как директор библиотеки стала экстремистом
В феврале защита Шариной подала жалобу в Европейский суд по правам человека. По мнению адвокатов, книги могли быть ей подкинуты.