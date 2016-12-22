Микаил Шишханов покинул пост председателя правления Бинбанка

Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов покинул пост председателя правления кредитной организации, говорится в поступившем в РБК пресс-релизе банка.
Теперь он, по информации представителей кредитной организации, «сосредоточится на управлении стратегически важными сферами деятельности» промышленно-финансовой группы «Сафмар», в которую, в том числе, входит Бинбанк. 28 мая Шишханов, как рассказали в кредитной организации, был назначен на должность заместителя председателя совета директоров группы. Кроме того, по информации пресс-службы, уже бывший председатель правления Бинбанка остается членом совета директоров промышленных и финансовых активов «Сафмар».
Временно исполняющим обязанности председателя правления Бинбанка, как уточнили РБК, будет назначен Александр Лукин.