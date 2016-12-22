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Песков ответил на заявления о дистанцировании Кремля от реновации
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Говорить, что Кремль решил «дистанцироваться» от программы реновации Москвы, «некорректно». Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о решении Кремля дистанцироваться от сноса ветхого жилья в Москве Песков отметил, что не считает эту формулировку корректной. «А что значит дистанцироваться? Это же не кремлевская программа, не инициатива президента. Сама по себе формулировка не является корректной», — заявил он.

Песков напомнил, что Путин комментировал программу реновации на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Вы знаете, что когда мэр Москвы выступил с этой инициативой, у него была встреча с президентом и президент дал оценку», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В феврале 2016 года на встрече с Собяниным Владимир Путин заявил, что считает верным решение снести в Москве все пятиэтажки. «Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением», — заявил президент. При этом он пообещал властям Москвы всю необходимую поддержку.

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О том, что Кремль должен дистанцироваться от московской программы реновации жилья, заявил на закрытом совещании с политтехнологами замначальника управления внутренней политики Кремля Александр Харичев. Источники РБК отметили, что речь шла о том, что Владимир Путин не должен предоставлять свой политический ресурс властям Москвы для поддержки программы. 

Теги
Кремль, Дмитрий Песков, реновация
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