Следствие попросило суд арестовать экс-директора «Седьмой студии»

В Пресненский районный поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего генерального директора и главного бухгалтера «Седьмой студии» Юрия Итина и Нины Масляевой. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Итин и Масляева подозреваются в совершении преступления,предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Итин и Масляева фигуранты по делу о хищении, в рамках которого прошли обыски в «Гоголь-центре» у Кирилла Серебренникова.