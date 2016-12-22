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Следствие попросило суд арестовать экс-директора «Седьмой студии»
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Следствие попросило суд арестовать экс-директора «Седьмой студии»

В Пресненский районный поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего генерального директора и главного бухгалтера «Седьмой студии» Юрия Итина и Нины Масляевой. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Итин и Масляева подозреваются в совершении преступления,предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Итин и Масляева фигуранты по делу о хищении, в рамках которого прошли обыски в «Гоголь-центре» у Кирилла Серебренникова. 



 

 

Теги
суд, задержание, Кирилл Серебренников
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