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Сбербанк сократил почти 5 тыс. человек в первом квартале 2017 года
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Сбербанк сократил почти 5 тыс. человек в первом квартале 2017 года
Бизнес, 22:05
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Сбербанк сократил почти 5 тыс. человек в первом квартале 2017 года

Сбербанк в первом квартале 2017 года сократил штат почти на 5 тыс. сотрудников. Об этом сообщается в отчете банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Согласно документу, по состоянию на 31 марта штат Сбербанка составил ​314 158 человек, а в конце декабря 2016 года в компании работали 319 153 человека.

Зампредседателя правления Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции, посвященной итогам первого квартала, сообщил, что банк продолжает постепенно сокращать сотрудников, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что кредитная организация снижает количество офисов, однако офисы в отдаленных пунктах останутся. «Мы считаем, что прошли пик очередей, то есть у нас пошло снижение клиентов, которые приходят в офис», — отметил Морозов. При этом, по его словам, банк намерен повысить зарплату сотрудникам с 1 июля.

В январе глава Сбербанка Герман Греф допустил, что число сотрудников компании к 2025 году может сократиться в два раза. Он пояснил, что это может произойти из-за активного перевода услуг банка в цифровую сферу.

В конце 2016 года Греф рассказал о планах банка сократить штат в 2017 году на 8% на фоне роста числа пользователей дистанционных каналов. Согласно информации на сайте кредитной организации, из 135 млн клиентов более 30 млн активно используют мобильный и онлайн-банк. К 2018 году, по прогнозам компании, цифровой банк будет приносить 30–35% доходов.

Теги: Сбербанк , сокращение , сотрудники
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