Шойгу заявил о установлении «на 99%» причины крушения Ту-154 в Сочи

Окончательная причина крушения Ту-154 на Черном море в декабря 2016 года установлена на 99%. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«У нас есть на 99% уверенность, что мы имеем окончательную версию причин катастрофы», — сказал Шойгу. Он добавил, что работы на месте крушения были завершены несколько недель назад.

Самолет Ту-154, направлявшийся из Сочи в сирийскую провинцию Латакия, потерпел крушение в акватории Черного моря 25 декабря. На его борту находились 92 человека, ​все они погибли. Среди жертв были участники ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также журналисты нескольких российских телеканалов.



ФСБ называла несколько версий случившегося. Среди них ошибка пилотирования, попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо.

Четыре версии: ФСБ исключила теракт как причину катастрофы Ту-154

Издание «Газета.Ru» сообщало, что Ту-154 был перегружен. По информации издания, вместо нормативных 98 т его вес с учетом залитого топлива составлял 110 т. В СК заявили, что заявление о перегрузе воздушного судна не соответствует установленным фактическим обстоятельствам.