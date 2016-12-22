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В Совкомбанке произошел сбой из-за смены процессинговых компаний
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В Совкомбанке произошел сбой из-за смены процессинговых компаний
Финансы, 17:04
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В Совкомбанке произошел сбой из-за смены процессинговых компаний

В работе интернет-банка Совкомбанка произошел сбой, клиенты при переводе средств получали сообщения об ошибках, хотя деньги на счет в банке поступали. Проблемы связаны со сменой процессинговой компании, рассказали в банке. Неполадки были устранены.

Как сообщил представитель Совкомбанка, после смены процессинговой компании поменялась структура внутренних переводов. Это произошло в апреле. «В результате был зафиксирован сбой в работе интернет-банка, связанный с тем, что клиент получал сообщение об ошибке в переводе средств, в то время как деньги штатно поступали на счет в Совкомбанке в течение суток. Именно с этим связаны отзывы клиентов, которые принимали сообщение об ошибке за отказ в переводе средств, хотя по факту средства транзакции проводились успешно», — приводит слова представителя банка «РИА Новости».

Он уточнил, что с проблемами могли столкнуться только клиенты московского филиала.

В мае со сбоями столкнулись также в Тинькофф Банке и в Сбербанке. В случае с Тинькофф Банком проблемы касались авторизации в онлайн-банке и в мобильном приложении. Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемами при расчетах по картам, в банке объяснили произошедшее техническими причинами.

Теги: Совкомбанк
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