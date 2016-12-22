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РЖД ответили на сообщения об отмене железнодорожного сообщения с Украиной
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В РЖД заявили, что не получали от Украины официального уведомления об отмене пассажирского железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщил первый вице-президент компании Анатолий Краснощек, передает ТАСС.

О том, что Украина с 1 июля прекратит железнодорожное сообщение с Россией, сообщило URA.RU со ссылкой на одного из пользователей «украинских форумов», который, в свою очередь, ссылался на источники в транспортном ведомстве.

Собеседник сообщил агентству, что «разговаривал с человеком, работающим в Украинских железных дорогах». По его словам, с 1 июля «кардинально меняется направление пассажирских перевозок». Источник отметил, что «практически отменяются» все «оставшиеся поезда в сообщении с Россией» и «назначается множество поездов в сообщении со странами Евросоюза».

Накануне, 17 мая, Украина и ЕС подписали документ о введении безвизового режима для въезда украинцев в Европу. Документ вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале ЕС. Ориентировочно — в начале июня. 

Теги
Украина, РЖД, железнодорожное сообщение
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