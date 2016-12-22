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12:24
ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ближайшее время планирует возбудить административное дело против LG по подозрению в координации цен на смартфоны, сообщил замруководителя ведомства Андрей Цариковский в кулуарах Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

Как уточнил РБК представитель ФАС, решение о возбуждении дела будет принято в ближайшее время, поводом для проверки послужила жалоба неназванного гражданина. Представитель ведомства не уточнил, в отношении каких моделей проводится проверка, лишь сообщил, что речь идет о флагманах и ряде других моделей. Конкретные линейки будут прописаны в документации только после возбуждения дела, добавил он.

Представитель LG отказался от комментариев.

Кроме того, Цариковский рассказал, что после завершения проверки Samsung не было зафиксировано нарушения антимонопольного законодательства. Тогда как по итогам проверки Phillips было принято решение передать дело в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). «Это трансграничный рынок, и дело передается в ЕЭК», — отметил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

В августе 2016 года ФАС завела антимонопольное дело в отношении Apple Inc., ООО «Эппл Рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International по подозрению в координировании цен на iPhone. Проверка была инициирована после обращения гражданина, который утверждал, что 16 реселлеров установили одинаковые цены на Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus, появившиеся на российском рынке в октябре 2015 года. В начале года ФАС заявила о начале проверки цен на флагманские модели Samsung.

14 марта ФАС признала компанию «Эппл Рус», являющуюся российской «дочкой» корпорации Apple, виновной в координировании цен на iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus. В Apple заявили, что «тесно сотрудничали с ФАС в период расследования и рады тому, что оно завершено». В конце апреля было возбуждено отдельное административное дело с целью взыскания штрафа с компании.

Заместитель начальника управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Филимонов ранее сообщал, что, ​ в случае если ценовой сговор будет доказан, продавцы могут быть оштрафованы на сумму в размере 1–15% от всего объема продаж 

Теги
Apple, Samsung, антимонопольное расследование, LG
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