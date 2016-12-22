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Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с 1-го сентября
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Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с 1-го сентября
Политика, 22:47
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Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о закрытии с 1-го сентября
В связи с решением американских властей закрыть диппредставительства России в трех городах генконсульство России в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с 1-го сентября. Готовые паспорта будут выдавать до 13:00
Генеральное консульство России в Сан-Франциско   (Фото: Josh Edelson / AFP)

Генеральное консульство России в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с пятницы, 1 сентября. Соответствующее объявление опубликовано на сайте учреждения.

«В связи с решением властей США закрыть Генеральное консульство России в Сан-Франциско прием посетителей с 1-го сентября с.г. прекращается.
Выдача готовых паспортов будет осуществляться до 13 часов 1-го сентября», — говорится в сообщении.

«Считаем, что решение о закрытии Генерального консульства России в Сан-Франциско является очередным недружественным шагом со стороны американских властей, который, прежде всего, больно ударит по российским гражданам, проживающим в консульском округе, а также по американским гражданам, т.к. значительная часть россиян имеет и американское гражданство», — заявили в диппредставительстве.

По данным генконсульства, в 2016 году оно выдало американцам более 16 тыс. туристических виз для посещения России. ​«Также вызывают недоумение сроки, которые американские власти дали для закрытия Генконсульства — двое суток», — говорится в сообщении.

Госдеп США объявил о решении закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке в четверг, 31 августа. В пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства, который назвали «Достижение паритета в дипломатических миссиях», говорилось, что США «полностью выполнили решение правительства Российской Федерации сократить численность американской дипломатической миссии в России». Это решение Москвы Госдепартамент назвал безосновательным и вредным для отношений между двумя странами.

США закроют представительства России в Сан-Франциско и Нью-Йорке
Политика

Помимо генконсульства в Сан-Франциско у России есть генеральные консульства в Сиэтле, Нью-Йорке и Хьюстоне.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс рассказал журналистам, что решение о закрытии консульства РФ в Сан-Франциско, а также дипломатических зданий в Вашингтоне и Нью-Йорке принимал лично Дональд Трамп.

Как сообщил МИД России, глава Госдепа Рекс Тиллерсон незадолго до официального объявления о принятых мерах позвонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову и рассказал ему о принятом решении. В ответ Лавров выразил «сожаление эскалацией напряженности» в отношениях между Россией и США, а также указал, что этот процесс был начат не Москвой, уточнили в МИДе.

Глава российского дипломатического ведомства также пообещал, что в Москве «внимательно изучат» объявленные американцами дипломатические санкции и проинформируют Вашингтон о своей реакции.

Ранее 28 июля Москва потребовала сократить численность американских дипломатов, технических сотрудников и сотрудников генконсульств в России до 455 человек. Сокращение коснулось более 700 человек, в основном граждан России, работавших в американских диппредставительствах. Эта мера стала ответным шагом на высылку российских дипломатов из США в конце 2016 года, когда президент США Барак Обама объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов. С первого августа Москва также обязала США освободить «посольскую дачу» США в Серебряном бору и складские помещения на Дорожной улице в столице.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.



Автор: Владислав Гордеев.
Теги: МИД России , Сан-Франциско , Генсконсульство
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