Макрон рассказал о «серьезных разногласиях» с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Point рассказал, что у Парижа и Москвы «абсолютно разные подходы» к выходу из кризиса на Украине и в Сирии, однако, несмотря на это», важно поддерживать двусторонний диалог

Владимир Путин и Эммануэль Макрон (Фото: Serge Kobo / ZUMA Press / Global Look Press)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о разногласиях с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью изданию Le Point.

Основные разногласия России и Франции касаются разных подходов к решению кризиса на Украине и в Сирии, отметил Макрон, подчеркнув важность развития диалога с Россией.

«По Украине мы придерживаемся абсолютно разных подходов. Но мы договорились о диалоге между гражданскими обществами. Проект «Трианонского диалога» мы реализуем», — рассказал французский лидер.

Он также отметил, что помимо ситуации на Украине он обсуждал с Путиным конфликт в Сирии, где сторонам удалось достичь серьезного прогресса.

«Мы с Владимиром Путиным продвигаемся в обсуждении по химическому оружию, и я чувствую, что позиция России изменилась после нашего разговора в Версале», — сказал Макрон, подчеркнув прагматичную и правдивую позицию, которой придерживается Франция в «сирийском вопросе».

«Я говорю со всеми очень прямо и откровенно, стараюсь обозначить разногласия, точки совпадения и пути, по которым можно продвигаться вместе», — пояснил французский глава.

Он добавил, что у России и Франции есть такие точки соприкосновения, например соглашение по климату, где российская сторона «готова поддержать» позицию его страны.

28 августа на совместной пресс-конференции французский президент и канцлер Германии Ангела Меркель призвали глав России и Украины к соблюдению условий минских договоренностей.

«Мы настоятельно призываем президента Путина и президента Порошенко полностью соблюдать их обязательства, поддерживать соблюдение режима прекращения огня», — заявили лидеры двух стран.

При этом Меркель и Макрон негативно оценили текущую ситуацию на Украине: в зоне конфликта слишком часто нарушается режим прекращения огня. По словам Меркель, это не дает возможности Евросоюзу обсуждать вопрос снятия санкций с России. «Вместе с президентом Франции при участии США мы занимаемся поиском решений проблем кризиса на Украине... Если Россия выполнит свою часть минских соглашений, мы исполним требование о снятии санкций с России», — заключила немецкий лидер.

Ситуацию в Сирии Путин и Макрон в последний раз обсуждали в июле. Об этом французский президент рассказывал изданию Le Journal du Dimanche. По словам Макрона, тогда ему удалось достичь взаимопонимания с российским лидером и он констатировал, что после встречи в Версале переговоры «продвинулись вперед».

По данным центра Ifop, проведенного по заказу издания Journal du Dimanche, в последнее время темпы падения рейтинга Макрона увеличиваются. По ситуации на конец августа 2017 года президентом страны были недовольны 57% французов. Месяцем ранее этот показатель составлял 54%, из них 20% заявили, что «очень недовольны».