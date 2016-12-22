Аксенов заявил о передаче площадки форума «Таврида» Черноморнефтегазу

База отдыха, где проходит кремлевский форум «Таврида», перейдет на баланс «Черноморнефтегаза» в обмен на списание долгов связанного с бизнесменом Дмитрием Фирташем завода «Крымский титан», сообщил РБК глава Крыма Сергей Аксенов

Сергей Аксенов (Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»)

Расположенная на Бакальской косе Крыма база отдыха «Волна», где проходит молодежный форум «Таврида», перейдет на баланс предприятия «Черноморнефтегаз». В обмен на это будут списаны долги завода «Крымский титан», который принадлежит структурам, связанным с украинским предпринимателем Дмитрием Фирташем. О переходе базы на баланс «Черноморнефтегаза» РБК сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, соглашение между «Черноморнефтегазом» и заводом «Крымский титан» было подписано около месяца назад. Завод должен «Черноморнефтегазу» около 500 млн руб., уточнил глава Крыма. «Перспектив судиться (с «Крымским титаном») мы не видим. Было решено произвести зачет, а также освободить завод от уплаты пени», — сказал Аксенов. База «Волна», по его словам, была оценена в 200 млн руб., именно эта сумма и будет списана с завода. Остальной долг предприятие должно выплатить в течение восьми-девяти месяцев, сообщил глава Крыма.

В «Черноморнефтегазе» на звонок корреспондента РБК не ответили.

В DF Group Дмитрия Фирташа тему крымских активов и их передачи подконтрольным республиканским властям предприятиям комментировать отказались. Директор завода «Крымский титан» Андрей Акулов отказался от комментариев.



Ранее источники РБК говорили, что обсуждается идея передачи «Волны» в собственность республики в обмен на урегулирование долгов «Крымского титана». База может перейти на баланс одного из госпредприятий, рассказывал один из собеседников РБК.

Сама база «Волна» может стать круглогодичным молодежным лагерем, сообщил Аксенов. «Решения пока нет, есть только намерения», — подчеркнул он. В настоящее время в качестве площадки для молодежного лагеря база функционирует в течение двух летних месяцев. В частности, в этом году форум «Таврида» открылся 3 июля и закрылся 30 августа. В прошлом и в этом году «Тавриду» посещал Владимир Путин. Организацией лагеря занимается Росмолодежь, а курирует площадку внутриполитический блок Кремля. На время проведения форума ведомство арендовало территорию «Волны», ранее говорили РБК в Росмолодежи. В частности, в этом году аренда обошлась в сумму порядка 30 млн руб.