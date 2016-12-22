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Аксенов заявил о передаче площадки форума «Таврида» Черноморнефтегазу
Политика, 07:04
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Аксенов заявил о передаче площадки форума «Таврида» Черноморнефтегазу
База отдыха, где проходит кремлевский форум «Таврида», перейдет на баланс «Черноморнефтегаза» в обмен на списание долгов связанного с бизнесменом Дмитрием Фирташем завода «Крымский титан», сообщил РБК глава Крыма Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»)

Расположенная на Бакальской косе Крыма база отдыха «Волна», где проходит молодежный форум «Таврида», перейдет на баланс предприятия «Черноморнефтегаз». В обмен на это будут списаны долги завода «Крымский титан», который принадлежит структурам, связанным с украинским предпринимателем Дмитрием Фирташем. О переходе базы на баланс «Черноморнефтегаза» РБК сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, соглашение между «Черноморнефтегазом» и заводом «Крымский титан» было подписано около месяца назад. Завод должен «Черноморнефтегазу» около 500 млн руб., уточнил глава Крыма. «Перспектив судиться (с «Крымским титаном») мы не видим. Было решено произвести зачет, а также освободить завод от уплаты пени», — сказал Аксенов. База «Волна», по его словам, была оценена в 200 млн руб., именно эта сумма и будет списана с завода. Остальной долг предприятие должно выплатить в течение восьми-девяти месяцев, сообщил глава Крыма.

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В «Черноморнефтегазе» на звонок корреспондента РБК не ответили.
В DF Group Дмитрия Фирташа тему крымских активов и их передачи подконтрольным республиканским властям предприятиям комментировать отказались. Директор завода «Крымский титан» Андрей Акулов отказался от комментариев.

Ранее источники РБК говорили, что обсуждается идея передачи «Волны» в собственность республики в обмен на урегулирование долгов «Крымского титана». База может перейти на баланс одного из госпредприятий, рассказывал один из собеседников РБК.

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Сама база «Волна» может стать круглогодичным молодежным лагерем, сообщил Аксенов. «Решения пока нет, есть только намерения», — подчеркнул он. В настоящее время в качестве площадки для молодежного лагеря база функционирует в течение двух летних месяцев. В частности, в этом году форум «Таврида» открылся 3 июля и закрылся 30 августа. В прошлом и в этом году «Тавриду» посещал Владимир Путин. Организацией лагеря занимается Росмолодежь, а курирует площадку внутриполитический блок Кремля. На время проведения форума ведомство арендовало территорию «Волны», ранее говорили РБК в Росмолодежи. В частности, в этом году аренда обошлась в сумму порядка 30 млн руб.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: Крым , Дмитрий Фирташ , Сергей Аксенов , «Черноморнефтегаз»
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