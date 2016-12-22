Пентагон напомнил о незаконных видах военного сотрудничества с Россией

США не сотрудничают с Россией в Сирии из-за требований законодательства. Исключением является предотвращение опасных инцидентов между военным двух стран, указала РБК представитель Пентагона

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Силы США и Международная коалиция не ведут работу, которая предусматривает военное сотрудничество или координацию с российскими силами, заявила РБК официальный представитель Пентагона Мишель Балданза. «США соблюдает запреты, изложенные в Законе о национальной обороне на 2017 финансовый год»,- подчеркнула она.

«Например, Коалиция не поддерживает российские силы в развитии или достижении своих военных целей, не предоставляет данные для наведения авиаударов ВКС России и не пополняет запасы российских вооруженных сил», - объяснила спикер Пентагона. Балданза также отметила, что Коалиция не обеспечивает огневой поддержкой военные операции России и не консультирует российских военных на поле боя. В настоящее время у США нет планов вести подобную работу совместно с Россией, подытожила она.

При этом Балданза отметила, что между Коалицией и Россией «существуют соответствующие каналы связи по предотвращению непреднамеренных опасных инцидентов в воздухе или на земле в Сирии между коалицией и силами ее союзников и теми силами, которые поддерживают режим Асада». Она объяснила, что эти линии коммуникации необходимы для того, чтобы в перегруженных боевыми действиями регионах Сирии Коалиция и ее партнеры могли как можно безопаснее проводить операции против группировки ИГ (террористическая организация, запрещена в России).

В законе о национальной обороне, на который ссылается официальный представитель Пентагона, речь идет о статье 1232, в соответствии с которой выделяемые Министерству обороны США средства не могут быть направлены на военное сотрудничество с Россией. Обоснованием этого называется «оккупация украинской территории и действия России, угрожающие территориальной целостности Украины и членов НАТО».

Ранее появлялись сообщения о том, что Россия и США в отдельных вопросах координируют свои действия в Сирии. Так, 21 сентября представитель Международной коалиции Райан Диллон рассказал о том, что военные двух стран встретились, чтобы на карте обсудить, где возможно избежать различных инцидентов.