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Пентагон напомнил о незаконных видах военного сотрудничества с Россией
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Пентагон напомнил о незаконных видах военного сотрудничества с Россией
Политика, 02:45
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Пентагон напомнил о незаконных видах военного сотрудничества с Россией
США не сотрудничают с Россией в Сирии из-за требований законодательства. Исключением является предотвращение опасных инцидентов между военным двух стран, указала РБК представитель Пентагона
Фото: Jason Reed / Reuters

Силы США и Международная коалиция не ведут работу, которая предусматривает военное сотрудничество или координацию с российскими силами, заявила РБК официальный представитель Пентагона Мишель Балданза. «США соблюдает запреты, изложенные в Законе о национальной обороне на 2017 финансовый год»,- подчеркнула она.

«Например, Коалиция не поддерживает российские силы в развитии или достижении своих военных целей, не предоставляет данные для наведения авиаударов ВКС России и не пополняет запасы российских вооруженных сил», - объяснила спикер Пентагона. Балданза также отметила, что Коалиция не обеспечивает огневой поддержкой военные операции России и не консультирует российских военных на поле боя. В настоящее время у США нет планов вести подобную работу совместно с Россией, подытожила она.

При этом Балданза отметила, что между Коалицией и Россией «существуют соответствующие каналы связи по предотвращению непреднамеренных опасных инцидентов в воздухе или на земле в Сирии между коалицией и силами ее союзников и теми силами, которые поддерживают режим Асада». Она объяснила, что эти линии коммуникации необходимы для того, чтобы в перегруженных боевыми действиями регионах Сирии Коалиция и ее партнеры могли как можно безопаснее проводить операции против группировки ИГ (террористическая организация, запрещена в России).

В законе о национальной обороне, на который ссылается официальный представитель Пентагона, речь идет о статье 1232, в соответствии с которой выделяемые Министерству обороны США средства не могут быть направлены на военное сотрудничество с Россией. Обоснованием этого называется «оккупация украинской территории и действия России, угрожающие территориальной целостности Украины и членов НАТО».

Ранее появлялись сообщения о том, что Россия и США в отдельных вопросах координируют свои действия в Сирии. Так, 21 сентября представитель Международной коалиции Райан Диллон рассказал о том, что военные двух стран встретились, чтобы на карте обсудить, где возможно избежать различных инцидентов.

В провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка поддерживаемые Россией правительственная армия Башара Асада и поддерживаемые США отряды курдских ополченцев зачастую сражаются с боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) рядом или в нескольких километрах друг от друга. В нескольких случаях это приводило к тому, что Москва и Вашингтон обвиняли друг друга в провокациях.
Авторы: Анжелика Басисини, Артем Филипенок.
Теги: Сирия , Пентагон , Министерство обороны , «Исламское государство»
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